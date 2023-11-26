Тали и тельферы
Для интенсивной работы с грузами отлично подходят электрические цепные тали. Производительные конструкции в ассортименте представлены в компании MyHoist. Большой выбор моделей с разной грузоподъемностью постоянно пополняется функциональными новинками. Для заказа оставьте заявку по телефону или через форму обратной связи.
Применение
Купить цепную таль или тельфер с приводом электрического типа актуально для всех направлений, где предполагается работа с различными грузами:
- Сельское хозяйство.
- Мясоперерабатывающая промышленность.
- Цеха производств.
- Ангары и склады.
- Автомобильные мастерские и станции технического обслуживания.
- Металлургия.
- Строительство (работы на улице и внутри помещений).
- Нефтеперерабатывающие предприятия.
- Горнодобывающая отрасль.
Виды
Грузоподъемное оборудование бывает:
- Стационарные. Устанавливаются на одном месте для дальнейшего выполнения задач: открытые производственные площадки, сборочно-монтажные пункты, территории внутри цехов.
- Подвесные. Монтаж предполагает возможность переноса функциональной конструкции в другие части помещения или территории. В основном служат для работ в труднодоступных местах.
Преимущества
Цепные тали или электротельферы обладают преимуществами:
- Долговечность конструкции.
- Надежная сборка.
- Высокая ремонтопригодность (достаточно заменить поврежденную деталь).
- Большая грузоподъемность.
- Компактные габариты и вес.
- Низкий уровень шума.
- Большие широкие возможности.
- Эксплуатация в экстремальных условиях.
Как выбрать?
Чтобы купить недорого в MyHoist электрическую цепную таль, правильно подобрав модель, важно определиться с характеристиками:
- Требуемая строительная высота.
- Напряжение силовых цепей.
- Напряжение в цепи управления.
- Высота подъема.
- Грузоподъемность.
- Размеры конструкции.
- Климатические исполнение.
- Оптимальная скорость подъема.
Отличные цены на цепное оборудование: купить стационарные электрические тали грузоподъемностью 0.5, 1, 2 т
MyHoist зарекомендовала себя, как надежный поставщик качественных электроталей. Мы напрямую работаем с производителями, поэтому можем предложить большой модельный ряд оборудования для любых профессиональных сфер и направлений.