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Есть на складе

Есть на складе

Есть на складе

Есть на складе

Есть на складе

Есть на складе

Есть на складе

Есть на складе

Для интенсивной работы с грузами отлично подходят электрические цепные тали. Производительные конструкции в ассортименте представлены в компании MyHoist. Большой выбор моделей с разной грузоподъемностью постоянно пополняется функциональными новинками. Для заказа оставьте заявку по телефону или через форму обратной связи.

Применение

Купить цепную таль или тельфер с приводом электрического типа актуально для всех направлений, где предполагается работа с различными грузами:

Сельское хозяйство.

Мясоперерабатывающая промышленность.

Цеха производств.

Ангары и склады.

Автомобильные мастерские и станции технического обслуживания.

Металлургия.

Строительство (работы на улице и внутри помещений).

Нефтеперерабатывающие предприятия.

Горнодобывающая отрасль.

Виды

Грузоподъемное оборудование бывает:

Стационарные. Устанавливаются на одном месте для дальнейшего выполнения задач: открытые производственные площадки, сборочно-монтажные пункты, территории внутри цехов.

Подвесные. Монтаж предполагает возможность переноса функциональной конструкции в другие части помещения или территории. В основном служат для работ в труднодоступных местах.

Преимущества

Цепные тали или электротельферы обладают преимуществами:

Долговечность конструкции.

Надежная сборка.

Высокая ремонтопригодность (достаточно заменить поврежденную деталь).

Большая грузоподъемность.

Компактные габариты и вес.

Низкий уровень шума.

Большие широкие возможности.

Эксплуатация в экстремальных условиях.

Как выбрать?

Чтобы купить недорого в MyHoist электрическую цепную таль, правильно подобрав модель, важно определиться с характеристиками:

Требуемая строительная высота.

Напряжение силовых цепей.

Напряжение в цепи управления.

Высота подъема.

Грузоподъемность.

Размеры конструкции.

Климатические исполнение.

Оптимальная скорость подъема.

Отличные цены на цепное оборудование: купить стационарные электрические тали грузоподъемностью 0.5, 1, 2 т

MyHoist зарекомендовала себя, как надежный поставщик качественных электроталей. Мы напрямую работаем с производителями, поэтому можем предложить большой модельный ряд оборудования для любых профессиональных сфер и направлений.