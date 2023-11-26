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Тали и тельферы

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Тали электрические канатныеТали электрические цепные
Канатные тали уменьшенной строительной высоты г/п 10т K4104L-10t
ПОПУЛЯРНОЕ
Есть на складе
Грузоподъемность
10т
Высота подъема
12м
Производитель
WORLD HOISTS
Канатные тали уменьшенной строительной высоты
Канатные тали уменьшенной строительной высоты г/п 10т K4104L-10t
Канатные тали уменьшенной строительной высоты г/п 5т K3104L-5t
ПОПУЛЯРНОЕ
Есть на складе
Грузоподъемность
Высота подъема
12м
Производитель
WORLD HOISTS
Канатные тали уменьшенной строительной высоты
Канатные тали уменьшенной строительной высоты г/п 5т K3104L-5t
Канатные тали уменьшенной строительной высоты г/п 3,2т K2104L-3,2t
ПОПУЛЯРНОЕ
Есть на складе
Грузоподъемность
3,2т
Высота подъема
9,5м
Производитель
WORLD HOISTS
Канатные тали уменьшенной строительной высоты
Канатные тали уменьшенной строительной высоты г/п 3,2т K2104L-3,2t
Таль электрическая цепная стационарная 1тн DF10L1-1000H6-1th
ПОПУЛЯРНОЕ
Есть на складе
Грузоподъемность
Высота подъема
Производитель
Delic
Тали электрические цепные стационарные
Таль электрическая цепная стационарная 1тн DF10L1-1000H6-1th
Таль электрическая цепная стационарная 1тн DF10L1-1000H6
ПОПУЛЯРНОЕ
Есть на складе
Грузоподъемность
Высота подъема
Производитель
Delic
Тали электрические цепные стационарные
Таль электрическая цепная стационарная 1тн DF10L1-1000H6
Таль электрическая цепная стационарная 0,5тн DF5L1-500H6
ПОПУЛЯРНОЕ
Есть на складе
Грузоподъемность
0,5т
Высота подъема
Производитель
Delic
Тали электрические цепные стационарные
Таль электрическая цепная стационарная 0,5тн DF5L1-500H6
Таль электрическая цепная стационарная 0,25тн DF3L1-250H6
ПОПУЛЯРНОЕ
Есть на складе
Грузоподъемность
0,25т
Высота подъема
Производитель
Delic
Тали электрические цепные стационарные
Таль электрическая цепная стационарная 0,25тн DF3L1-250H6
Таль электрическая цепная передвижная 3,2тн EC34-200DF40L1-3200H9
ПОПУЛЯРНОЕ
Есть на складе
Грузоподъемность
3,2т
Высота подъема
Производитель
Delic
Тали электрические цепные передвижные
Таль электрическая цепная передвижная 3,2тн EC34-200DF40L1-3200H9
Таль электрическая цепная передвижная 3,2тн EC34-200DF40L1-3200H6
ПОПУЛЯРНОЕ
Есть на складе
Грузоподъемность
3,2т
Высота подъема
Производитель
Delic
Тали электрические цепные передвижные
Таль электрическая цепная передвижная 3,2тн EC34-200DF40L1-3200H6
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Для интенсивной работы с грузами отлично подходят электрические цепные тали. Производительные конструкции в ассортименте представлены в компании MyHoist. Большой выбор моделей с разной грузоподъемностью постоянно пополняется функциональными новинками. Для заказа оставьте заявку по телефону или через форму обратной связи.

Применение

Купить цепную таль или тельфер с приводом электрического типа актуально для всех направлений, где предполагается работа с различными грузами:

  • Сельское хозяйство.
  • Мясоперерабатывающая промышленность.
  • Цеха производств.
  • Ангары и склады.
  • Автомобильные мастерские и станции технического обслуживания.
  • Металлургия.
  • Строительство (работы на улице и внутри помещений).
  • Нефтеперерабатывающие предприятия.
  • Горнодобывающая отрасль.

Виды

Грузоподъемное оборудование бывает:

  • Стационарные. Устанавливаются на одном месте для дальнейшего выполнения задач: открытые производственные площадки, сборочно-монтажные пункты, территории внутри цехов.
  • Подвесные. Монтаж предполагает возможность переноса функциональной конструкции в другие части помещения или территории. В основном служат для работ в труднодоступных местах.

Преимущества

Цепные тали или электротельферы обладают преимуществами:

  • Долговечность конструкции.
  • Надежная сборка.
  • Высокая ремонтопригодность (достаточно заменить поврежденную деталь).
  • Большая грузоподъемность.
  • Компактные габариты и вес.
  • Низкий уровень шума.
  • Большие широкие возможности.
  • Эксплуатация в экстремальных условиях.

Как выбрать?

Чтобы купить недорого в MyHoist электрическую цепную таль, правильно подобрав модель, важно определиться с характеристиками:

  • Требуемая строительная высота.
  • Напряжение силовых цепей.
  • Напряжение в цепи управления.
  • Высота подъема.
  • Грузоподъемность.
  • Размеры конструкции.
  • Климатические исполнение.
  • Оптимальная скорость подъема.

Отличные цены на цепное оборудование: купить стационарные электрические тали грузоподъемностью 0.5, 1, 2 т

MyHoist зарекомендовала себя, как надежный поставщик качественных электроталей. Мы напрямую работаем с производителями, поэтому можем предложить большой модельный ряд оборудования для любых профессиональных сфер и направлений.

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